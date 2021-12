La CMR choisit Seven-App pour le relifting de son portail, un projet à 3,25 MDH

Comme annoncé par TelQuel en octobre, le projet, qui s’étalera sur onze mois environ, était d’une enveloppe s’élevant à 3,5 millions de dirhams pour la refonte du site internet, ainsi que 700.000 dirhams pour sa maintenance annuelle.

Ce projet de refonte du portail de la CMR devrait lui “donner une meilleure visibilité”, “améliorer l’expérience utilisateur par la mise en place de services intuitifs, simples d’utilisations, intégrés et digitalisés de bout en bout” et, nouveauté, permettre une meilleure accessibilité aux personnes à visibilité réduite (non-voyants et malvoyants).

Selon un document officiel consulté par nos soins, quatre autres concurrents avaient soumissionné à cet appel d’offres de la CMR : Mobiarchitects, Algo Consulting Group, Zenith Soft et Optimgov.

Bien qu’étant la plus élevée parmi les cinq sur la table de la CMR, l’offre de Seven-App a été retenue, car elle a présenté “un dossier administratif et technique complet, et son offre technique a été jugée conforme aux spécifications techniques du cahier des prescriptions spéciales”.

Fondée en 2017, Seven-App “(accompagne) de bout en bout les projets d’implémentation de technologies complexes, à forte valeur ajoutée en apportant des solutions toujours plus innovantes pour une expérience réinventée et Customer-centric”, explique l’entreprise sur son site web.