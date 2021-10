La Caisse marocaine des retraites cherche à opérer sa mue digitale

Le projet, qui s’étalera sur onze mois environ, est doté d’une enveloppe s’élevant à 3,5 millions de dirhams pour la refonte du site internet, ainsi que 700 000 dirhams pour sa maintenance annuelle. Pour la CMR, ce projet s’inscrit dans sa politique de digitalisation de ses services et de diversification de ses canaux de gestion de la relation avec ses clients et ses partenaires. Il s’agit, pour l’institution, de “la mise en place d’un écosystème digital, puissant, ergonomique et fonctionnel, permettant une gestion complète et intuitive des parcours clients”, lit-on sur les documents joints à l’appel d’offres. La CMR dispose déjà d’un portail destiné aux affiliés actifs, aux pensionnés et aux partenaires – permettant la consultation et modification des données personnelles, les déclarations, le dépôt et le suivi des dossiers ou des réclamations, le téléchargement des documents authentifiables par les partenaires -, mais aussi d’une application mobile (Ma Retraite), d’une plateforme e-Retraite CMR lancée en 2019 et destinée aux organismes employeurs,…

