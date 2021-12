À travers Maritemex, Rahal Boulgoute construira un “Centre africain d’excellence en cybersécurité”

Le Cyber Security Centre of Excellence for Africa sera “une infrastructure de pointe” qui offrira des cursus et des formations assurés par la Cyber Academy de Templar Executives, une société londonienne spécialisée dans le consulting en cybersécurité. Son PDG, Andrew Fitzmaurice, détient 50 % des parts dans le capital de Maritemex, comme révélé fin octobre dernier par TelQuel.

“Classe internationale”

Le communiqué ajoute que la Cyber Academy sera soutenue par “une prestigieuse université britannique” dont l’identité sera prochainement révélée. Dans le détail, ce “Centre africain d’excellence en cybersécurité” proposera un Master of Science (Maîtrise universitaire ès sciences) ainsi qu’un Master of Business Administration (MBA) de “classe internationale”. L’Exécutif marocain est impliqué dans l’opération et “une cérémonie de signature d’un Memorandum of Understanding (mémorandum d’entente, ndlr) entre Maritemex et le gouvernement marocain aura lieu en novembre”, indique-t-on également, sans donner plus de détails sur la date de…