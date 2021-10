Rahal Boulgoute se lance dans la cybersécurité en compagnie d’un expert mondial britannique du secteur

D’après les informations obtenues par TelQuel, Marita Group, la holding de Boulgoute, s’est associée à hauteur de 50 % dans le capital de départ de 100.000 dirhams de Maritemex, tandis qu’Andrew Fitzmaurice complète le reste du capital. Maritemex a pour objet “la fourniture de services de conseil, d’éducation et des produits liés à la cybersécurité à tous les secteurs des infrastructures nationales critiques”, citant notamment “le secteur militaire (lutte contre la désinformation, cyberopérations et cyberéducation)” ou encore “le secteur des services financiers (banque, investissement, assurance)”.

Maritemex lorgne également sur le secteur de la santé numérique qui concerne “le gouvernement, la recherche, la production de vaccins et les soins de santé privés”, ainsi que ceux de l’éducation, de la construction, des télécommunications, le secteur maritime et celui des mines. La société a été créée fin juillet dernier et a été enregistrée au tribunal de première instance de Kénitra le 15 septembre. Sa gestion a été…