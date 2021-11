L’institut de coiffure et beauté Carre H inaugure son nouveau SPA & Hammam 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Que ce soit pour des soins de peau, de cheveux ou pour un make up professionnel, Carré H propose à ses clientes et jeunes mariées un choix de produits très pointu (MAC, Inglot Paris, Huda Beauty, L’Oréal Professionnel, Kerastase, Kevin Murphy ou encore Renée Guinot).

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Un nouveau jardin secret

En vue de continuer à prendre soin de sa clientèle exclusivement féminine, Carré H a récemment inauguré son Hammam Spa. Tel un cocon, ce petit écrin situé au niveau des Résidences Jarna, se compose de deux cabines individuelles avec salles de repos. Tout de bois vêtu, chaque rendez-vous prend la forme d’un voyage sensoriel centré sur le soin du corps et le respect de la peau. Au menu, massages relaxants aux huiles essentielles, massages toniques ou amincissants, drainage Lymphatique Manuel, etc.

Par ailleurs, le cérémonial du Hammam reprend les codes ancestraux du bain à travers une expérience immersive, ancrée dans l’art de vivre marocain. Aux ingrédients naturels, s’ajoute la ligne Charme du Maroc qui réinterprète dans un équilibre parfait, produits de beauté et tradition.

Ainsi, le hammam passe par un gommage au savon noir aux notes d’eucalyptus. S’ensuit un enveloppement corporel au henné́ puis au Ghassoul parfumé à la verveine, un masque à l’argile naturelle pour redonner de l’éclat du visage et pour finir, l’incontournable savonnage corporel.

Afin de répondre à toutes les envies, plusieurs soins signatures sont proposés au Carré H Spa. « Hammam saisonnier », « Détox », « Miel & Safran » et « Royal signature » emportent corps et âme dans une divine envolée des sens. Gommages délicats, ingrédients inédits, détente et bien-être sont au cœur de ce programme. Les rituels du hammam durent entre xxx et xxx minutes. Le temps d’une plongée enivrante dans l’univers de la beauté orientale.

Enfin, pour le plus beau jour de la vie d’une mariée, Carré H Spa privatise son espace en accueillant sa famille et amies, le temps d’un moment inoubliable. Ce moment est organisé́autour de rituels traditionnels avec remise d’un book photos souvenirs.