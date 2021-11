I3 Technologies renforce son premier showroom au Maroc pour accompagner la digitalisation et l'enseignement au Maroc et en Afrique

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Basé à Mohammedia, à mi-chemin entre Rabat et Casablanca, premier pôle universitaire et économique du royaume, le nouveau siège permettra à l’entreprise de mieux servir ses partenaires et d’accompagner plus efficacement les universités et écoles dans l’intégration des nouvelles technologies et la digitalisation des salles de cours.

Ce nouveau positionnement stratégique vient accompagner le processus de digitalisation de l’enseignement et la transformation des modes de travail, dont la pandémie de la Covid-19 a été un véritable catalyseur.

« L’ambition première d’I3 Technologies, c’est d’être l’un des acteurs de l’école et université de demain. Accompagner ces établissements au quotidien, leur proposer des solutions à la fois innovantes et accessibles, les assister dans le déploiement de leur vision, c’est un défi que nous relevons ensemble, avec nos partenaires. A l’heure du tout numérique, nous mettons la technologie au service de la pédagogie de manière effective, sécurisée et performante. La pandémie de la Covid-19 nous a en rappelé le caractère stratégique. Elle a aussi permis de prendre conscience du retard accusé en matière d’investissement dans les technologies de l’éducation » , a indiqué M. El Fayad Wissam, Regional Manager North and West Africa.

Dans ce sens, I3 Technologies propose des outils technologiques innovants : Écrans et tableaux Interactifs, mobilier intelligent pour les salles de cours, caméras et outils de retransmissions pour l’enseignement à distance et les visio-conférences ainsi que des plateformes logicielles dédié pour l’enseignement.

Cette présence au Maroc affiche trois objectifs principaux :

-La mise à disposition des Partenaires un espace pour découvrir et manipuler toute la gamme de produits (Showroom) ;

-La formation des utilisateurs (universités, écoles, entreprises) autour des différents services ;

-La gestion du Service après-vente ;

L’ouverture du siège d’I3 Technologies permettra également de mieux répondre aux besoins des partenaires en Afrique subsaharienne, qui amorcent, avec l’accompagnement de nos experts, leur virage numérique.

« Notre présence au Maroc depuis 10 années a été très concluante. Nous avons accompagné des établissements de renom pour repenser leurs modèles d’apprentissage. Ces expériences ont inspiré d’autres écoles, universités et centres de formation en Afrique subsaharienne parmi nos partenaires. Notre ambition est aujourd’hui d’accompagner, depuis le Maroc, qui est déjà un hub dans le domaine de la formation pour le reste du continent, d’autres établissements Africains désireux de mettre en place un écosystème éducatif numérique innovant et performant », explique M. Patrick Rius, Directeur des opérations.

Ils nous ont fait confiance :

Dans le domaine de l’enseignement supérieur, de nombreux partenaires ont été accompagnés dans la mise en place de solutions interactives innovantes au profit de leurs apprenants. L’Université Moulay Ismail de Meknès, l’université Cadi Ayyad de Marrakech, l’Université Hassan II de Casablanca, l’Université Mohammed VI de Benguerir, le Lycée d’excellence de Benguerir ou encore la faculté de Médecine de Tanger ont repensé leurs modes d’enseignement, aidés en cela par nos outils technologiques avant-gardistes.

De grandes entreprises qui ont opté pour des espaces et des modes de travail plus connectés et plus collaboratifs nous ont aussi fait confiance. Ainsi, le groupe OCP, SCR, Promamec, Schneider, ou encore Royal Air Maroc comptent parmi nos partenaires privilégiés.