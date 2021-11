Nasser Bourita absent du forum de l’Union pour la Méditerranée et du sommet Afrique-Chine, mais le Maroc représenté

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a annulé “à la dernière minute” sa présence lors du forum de l’Union pour la Méditerranée, selon le quotidien espagnol El País de ce 29 novembre. La présence de Bourita aurait pu concrétiser la première rencontre physique entre lui et son homologue espagnol, José Manuel Albares.

D’après El País, le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtane Lamamra, s’est lui aussi excusé de ne pas pouvoir faire acte de présence lors du forum, qui se tient ce lundi à Barcelone et réunit les 27 pays de l’Union européenne et 15 autres riverains de la Méditerranée.

Si Nasser Bourita n’était pas présent à Barcelone, le Maroc était néanmoins représenté par le directeur de l’Union européenne et des processus méditerranéens, Omar Amghar.

Selon la presse espagnole, la non-présence de Nasser Bourita serait due à une participation au sommet Chine-Afrique qui s’est ouvert le 28 novembre à Dakar. Néanmoins, le ministre des Affaires étrangères n’était pas à Dakar non plus ce 29 novembre, où le Maroc a été représenté par Mohamed Methqal, le directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale et Abderrazak Laassel, directeur du Grand Maghreb et des Affaires de l’UMA et de l’UA au ministère des Affaires étrangères.

À noter que l’ensemble des responsables participant à ces deux événements diplomatiques seront de retour au Maroc dans la soirée du 29 novembre en raison de la récente décision de suspendre tous les vols à destination du Maroc pour une durée de deux semaines. Une décision qui prendra effet dans la soirée du 29 novembre à 23 h 59.

À ce jour, Nasser Bourita et son homologue espagnol José Manuel Albares ne se sont toujours pas officiellement rencontrés de visu. Selon El País, les deux diplomates devaient se rencontrer à New York, en marge de l’assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, mais le ministre marocain a finalement annulé son voyage, et l’entrevue a été renvoyée aux calendes grecques.

Les relations diplomatiques entre Rabat et Madrid se sont réchauffées ces dernières semaines après plusieurs mois de crise, culminant en mai dernier avec l’entrée à Sebta d’environ 10.000 migrants, dont une majorité de Marocains.