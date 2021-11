Exclu Qitab : "Raison et déraison", Abdallah Laroui dans la peau d’Ibn Khaldoun

Abdallah Laroui a pris sur lui de traduire ce livre peu connu de l’illustre savant du Moyen-âge, l’un des plus grands de son époque, au point que ses écrits sont accessibles dans toutes les langues.

Il a surtout consacré une analyse très pointue à la pensée d’Ibn Khaldoun, d’un point de vue philosophique mais également sociologique, entre “Raison et déraison”. Ibn Khaldoun et son œuvre ont été scrutés, étudiés, analysés, documentés dans le monde entier.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

«Ibn Khaldun: Raison et déraison»

Abdellah Laroui 100 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

C’est que l’historien, sociologue avant l’heure et démographe précurseur est le produit de plusieurs pays et plusieurs cultures, ce qui lui a permis d’étudier toutes les sociétés par où il est passé, observant à la loupe les us et coutumes de ses contemporains, quelles que soient leur religion ou leur origine.

Raison et déraison ou une réponse satisfaisante à des questions embarrassantes, d’Ibn Khaldoun, traduit et analysé, éditions Le Centre culturel du livre (2021).

Commandez ce livre au prix de 100 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60