Exclu Qitab : “Le Maroc et Hassan II”, Abdallah Laroui réédité

Dans Le Maroc et Hassan II, un témoignage, Abdallah Laroui éclaire la personnalité du défunt monarque d’une lumière nouvelle.

Mêlant l’intime et le scientifique, l’intellectuel décrit un roi servi à la fois par son intelligence tactique, mais surtout par les failles et les erreurs de ses adversaires, les forces de gauche en premier lieu. Ce témoignage, publié en 2005 et réédité en 2021, raconte comment Hassan II était déjà un prince héritier agissant aux côtés de son père.

Le livre débute donc à cette époque où le futur Hassan II commençait à faire le tri entre les hommes sur lesquels il pouvait compter et ceux dont il devait se méfier, voire écarter.

«Le Maroc et Hassan II: Un Témoignage»

Une fois sur le trône, en 1961, son seul souci était de se maintenir dans un monde encore en bouleversements. Durant la seconde moitié de son règne, il n’avait plus qu’une seule ambition : être un grand roi, selon l’historien. Une œuvre dense et une lecture nécessaire pour comprendre une période cruciale de notre histoire.

