Exclu Qitab : “La crise des intellectuels arabes”, Abdallah Laroui réédité

L’intellectuel arabe a trop longtemps hésité à critiquer radicalement culture, langue et tradition.”

“Il a trop longtemps reculé devant la critique des buts de la politique nationale locale, qui aboutit à l’étouffement de la démocratie et au dualisme généralisé ; il doit critiquer l’économisme superficiel, qui croit moderniser le pays et rationaliser la société en construisant une usine avec l’argent d’autrui, la technologie d’autrui, l’administration d’autrui ; il doit cesser de s’autocensurer lorsqu’il s’agit des problèmes de minorité et de démocratie locale, de peur de mettre en péril une apparente unité nationale.

L’intellectuel arabe révolutionnaire a trop longtemps applaudi à l’appel de l’unité arabe, tout en acceptant et parfois justifiant la fragmentation de fait.”

«La crise des intellectuels arabes: Traditionalisme ou historicisme?»

Abdellah Laroui 120 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

La crise des intellectuels arabes: Traditionalisme ou historicisme?, éditions du Centre culturel du livre (2021)

Commandez ce livre au prix de 120 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60