Armement : Israël, fournisseur secret du Maroc devenu officiel

Avant même le premier anniversaire de la signature des Accords d’Abraham, la coopération maroco-israélienne vient d’atteindre un nouveau sommet dans le domaine très stratégique de la défense, avec le mémorandum d’entente signé le 24 novembre entre Benny Gantz et Abdellatif Loudiyi, les ministres de la Défense israélien et marocain. En plus d’encadrer la collaboration dans le renseignement, l’industrie militaire et la formation, le texte offre un cadre juridique et légal des ventes d’armes de l’État hébreu au royaume. Pour autant, les livraisons d’armes israéliennes au Maroc existaient déjà, mais étaient souvent frappées du sceau du secret-défense ou enserrées dans la discrétion du vendeur et la prudence de l’acheteur.

Pistes brouillées

Difficile d’avoir une liste exhaustive des équipements militaires israéliens présents dans l’arsenal des FAR. La confusion vient des livraisons qui seraient faites…