Vidéo. Oum : “Le filtre du ‘hchouma’ enlève à la darija plusieurs pages de vocabulaire”

Autrice, compositrice, chanteuse, peintre, dessinatrice… Les casquettes et les prestations de Oum sont aussi variées que ses inspirations. “On peut dire que je suis une interprète des sens”, résume-t-elle.

Polyglotte artistique aux innombrables influences, elle allie jazz, soul, hassani, afrobeat… Une fusion des genres qui fait écho à ses identités multiples. Pour Oum, il n’est pas question de toutes les “concilier”, mais plutôt de les apprivoiser, puis de les exprimer avec force et vigueur.

“Quand on est né au Maroc, on ne se pose pas la question. Je suis née en étant tout ça, affirme la quadragénaire, de son vrai nom Oum El Ghaït Ben Essahraoui. C’est une richesse, et il arrive un moment où on a envie de le montrer davantage. Pour cela, il faut qu’on approfondisse un peu. Si on n’est pas né amazigh, on a besoin d’en savoir plus. C’est valable pour la musique et pour beaucoup de choses.”