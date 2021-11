TelQuel recrute des journalistes news

TelQuel recrute pour son édition numérique (Telquel.ma) des journalistes polyvalents, chargés du suivi de l’actualité.

Intéressé(e) par l’actualité marocaine et internationale, doté(e) d’une bonne culture générale, d’excellentes capacités rédactionnelles en français et d’un bon niveau en arabe, vous justifiez d’au moins une année d’expérience en journalisme ou d’une formation journalistique.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Votre mission consistera à suivre au quotidien l’actualité nationale et internationale, assurer la rédaction de brèves, de comptes rendus et de traductions de l’arabe vers le français des revues de presse et articles de Telquel Arabi.

Poste basé à Casablanca, au sein de TelQuel

Rémunération selon profil.

CV (et exemples d’articles si possible) à envoyer à : recrutement@telquel.ma