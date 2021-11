“Marrakech, une année particulière” : silence sur la ville

2020. Le monde est à l’arrêt. Le Covid impose sa loi à toute la planète. Confinement oblige, la ville ocre, rendue à ses habitants, prend la pose devant l’objectif du photographe. Quel régal pour un photographe attentionné qui cherche à imprimer le moment, même long, de la vie d’une cité, en 50 clichés admirables.

Alanguie, ayant comme renoué avec sa vérité profonde, la cité ocre apparaît plus belle et envoûtante que jamais. Une très belle invitation au voyage pour clore avec élégance et poésie une année particulière. Textes de Tahar Ben Jelloun, Mahi Binebine, Elias Canetti, Juan Goytisolo, Jérôme et Jean Tharaud, Zakya Daoud…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

«Marrakech, une année particulière»

Ludovic Marc Antoine 450 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Marrakech, une année particulière, de Ludovic Marc Antoine (2021).

Commandez ce livre au prix de 450 DH (+frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60