Entre mer et forêt, le Radisson BluResort,un havre de paix et de bien-être ouvre à Al Hoceima

Sur une superficie de 26 hectares, le Radisson Blu Resort Al Hoceima composé de432 chambres spacieuses dont 72 chambres supérieures, 72 chambres premium et 288 suites junior, offre un retour au naturel et à la simplicité grâce à une architecture intérieure simple et épurée. Partagé entre hôtel et résidences, l’orientation du Resort offre des vues imprenables sur la méditerranée, le jardin ou encore la forêt. C’est la parfaite destination pour des escapades en couple, entre amis, ou des vacances en famille, avec la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.

Promesse d’une zénitude assurée…

Soucieux du bien-être et de l’évasion de ses hôtes, le Radisson Blu Resort, Al Hoceima conçu par des designers de renom mêlant élégance et sobriété architecturale, vous fait la promesse de vivre des moments précieux, combinant expérience haut de gamme et instant de douceur dès que vous en franchissez les portes.

En effet, tout est pensé et organisé pour vivre une expérience unique dans l’une des plus belles régions du Royaume. SPA & Wellness, healthy food, fitness, détente, promenade …, un programme 100% bien-être dans un cadre agréable, tel est l’engagement pris par le Radisson Blu Resort Al Hoceima pour offrir à ses clients un séjour mémorable et l’envie de revenir !

Une invitation à la détente en toute saison

Idéal pour se ressourcer été comme hiver, l’hôtel offre un espace détente « The Rosemary SPA » avec une carte de soins complète et l’incontournable duo hammam -SPA. Cette séance bonheur peut débuter ou se terminer plus sportivement dans la salle de fitness, entièrement équipée de machines dernier cri et accompagné de coachs professionnels. Le SPA, le plus grand de la région2000m², propose également une piscine intérieure chauffée, pour s’offrir quelques brasses dans le calme absolu, à peine troublé par le clapotis de l’eau, un pur bonheur.

Pour les amateurs de sport, l’établissement propose également 3 terrains de pétanque, 3 cours de tennis, 1 terrain de football, faire du Yoga en plein air, faire des randonnées, de la plongé, ….

Les enfants de 4 à 12 ans peuvent, quant à eux, s’amuser dans un Kids Club entièrement aménagé pour les accueillir et les divertir.

Fêtards ou fins gourmets, tout le monde est servi !

Le Radisson Blu Resort Al Hoceima, propose 5 restaurants et 2 bars, ouverts au grand public. Depuis le bar lounge « The Penthouse », vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur la piscine, autour d’un verre et de tapas. L’open Bar vous offre également une ambiance des plus agréables pour des soirées rythmées entre amis.

La Cuisine, point fort de l’hôtel, est gérée d’une main de maître par son Chef Sylvain qui n’hésite pas à quitterses fourneaux pour aller à la rencontre des hôtes et récolter leurs appréciations. Il met en musique tout un ensemble d’ingrédients pour concocter une variété de plats et menus healthy que l’on peut déguster dans les différents espaces de restauration de l’hôtel. « The Cedar », restaurant principal propose tout au long de la journée un buffet varié, de produits frais et locaux. Si vous êtes amateurs des mille et un délices de la gastronomie marocaine,« The Saffron » offre un cadre traditionnel somptueux. « The fish house » vous propose de déguster un plateau de fruits de mer ou de siroter, dans une ambiance design et cosy, un des cocktails à la carte. Et pour s’offrir un grand bol d’air vivifiant, « The Island » situé en bord de mer vous invite à déguster de délicieux cocktails et snackings pieds dans l’eau. Et enfin, le « Splash Bar », situé au bord de la piscine promet une ambiance cosy mémorable, avec de la musique live et des performances de DJ.

…. Et d’un voyage dans le temps !

Pour vous transporter dans les méandres de la culture et de l’histoire, la proximité du Radisson Blu Resort Al Hoceima de la ville offre également la possibilité de découvrir la perle du Rif. Pas loin du Resort, au milieu d’une forêt luxuriante, se trouvent les ruines d’Al Mazamma, le vieux port de la ville médiévale édifié au temps de l’émirat de Nakkur au IXᵉ siècle. La ville d’Al Hoceima saura également séduire les hôtes du complexe autant par son histoire diversifiée et riche, que la signature ispano-maures que de son architecture et ses sites historiques.

Un cadre idéal pour les incentives !

L’établissement est également doté d’un balroom de 900 mètres carrés modulables et d’espaces extérieurs au choix, dont une salle de conférence plénière illuminée de lumière naturelle d’environ 600 mètres carrés et un espace de banquet d’environ 2 500 mètres carrés pouvant accueillir réunions, formations et événements jusqu’à 400 personnes. Ces espaces ont été pensés en adéquation avec les codes du Resort : fonctionnels sans jamais sacrifier l’esthétique.

Des atouts et des hommes…..

Le triptyque bien-être, gastronomie et découverte est sans nul doute le leitmotiv du Radisson Blu Resort Al Hoceima pour un dépaysement assuré ! L’ensemble du personnel de l’hôtel s’y emploi quotidiennement et ne lésine sur aucun effort pour répondre aux exigences de ses hôtes.

Le Radisson Blu Resort Al Hoceima est accessible via l’aéroport Al Hoceima Cherif Idrissi. A 15 min de l’hôtel, l’aéroport assure les départs et arrivées de vol nationaux et internationaux. Le complexe est accessible également via l’autoroute A2, jusqu’à Taza, puis la route à double voie récemment rénovée jusqu’à Al Hoceima.