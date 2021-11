Retour à l’heure GMT : rétropédalage de Mustapha Baitas ?

Le gouvernement s’apprête-t-il à revenir à l’heure GMT ? C’est ce qui a été relayé par plusieurs supports médiatiques suite à l’annonce faite par le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors du conseil de gouvernement du jeudi 11 novembre.

Le ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement, aurait notamment déclaré que “la question (était) posée sur la table du conseil du gouvernement”.

Joint par TelQuel, Mustapha Baitas a tenu à apporter plus d’éclaircissements sur le sujet : “Ma déclaration a été mal interprétée. Aucune décision n’a été prise sur le sujet.” Et d’ajouter : “Le sujet n’a jamais été discuté par le gouvernement, et aucune étude n’a été réalisée dans ce sens.”