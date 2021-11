Honoris United Universities remet les certifications à la première promotion de lauréats de la Honoris 21st Century Skills.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Fondé sur des recherches d’envergure internationale et avec la contribution de nombreux employeurs, le certificat Honoris 21st Century Skills a été développé en 2020 par le Conseil Académique d’Honoris, une équipe de représentants du corps enseignant sélectionnés pour leur expertise dans leurs domaines respectifs et en partenariat avec CrossKnowledge, le pionnier mondial du e-learning et Le Wagon, le #1 mondial des coding bootcamps. Ce cursus de formation innovant a été créé dans l’objectif d’accroître et d’encourager l’employabilité, en dotant les étudiants des compétences comportementales et digitales nécessaires pour être compétitifs au sein du monde professionnel.

« Le certificat Honoris 21st Century Skills est délivré à l’issue d’une formation sur les compétences les plus demandées par les employeurs. Aujourd’hui, ce certificat est attribué aux premiers lauréats de cette formation innovante : il leur permettra d’entrer de plain-pied dans le monde du travail en étant dotés des compétences comportementales et digitales nécessaires pour réussir au sein d’un monde en perpétuel changement », a déclaré Hassan Filali, CEO d’Honoris United Universities Maroc.

Il est à noter qu’un tel programme de formation est intégré dans les cursus des institutions d’Honoris (EMSI, Mundiapolis et EAC) et est décliné en 100 heures d’études obligatoires pour l’ensemble des étudiants en dernière année d’études, tous cursus confondus. Entièrement dispensé en ligne, ce programme permet de former les étudiants aux huit compétences les plus demandées par les employeurs, à savoir l’intelligence comportementale, la créativité et le design thinking, l’esprit critique, la communication, la collaboration, le coding, l’analyse de données et l’entreprenariat. « De telles compétences m’ont permis d’être en parfaite cohérence avec les exigences du nouveau monde du travail et d’acquérir d’avantages de qualifications pour être recruté, en particulier dans le contexte pandémique actuel », affirme M. Hamza Mrissita, Consultant junior à Deloitte Nearshore (promotion 20/21 et bénéficiaire du certificate).

Pour sa part, M. Youssef Bougssissa: Directeur production à Xiezhong Automotive et employeur intéressé par cette formation certifiante, a déclaré: « Nous vivons à une époque où tout va très vite ; les compétences techniques se réinventent régulièrement et de nouveaux métiers ne cessent d’apparaître. Les compétences soft et digitales acquises dans le cadre du programme Honoris 21st Century Skills sont des passeports qui permettent aux employés de mieux réussir leur parcours professionnel. ».

Les formations dispensées dans le cadre du programme Honoris 21 st Century Skills sont très complémentaires et illustrent la volonté et l’engagement d’Honoris à améliorer, de manière continuelle, l’acquisition des compétences des étudiants.

La cérémonie de remise des certificats obtenus par la première promotion ayant bénéficié de ce programme a eu lieu à Rabat, le 29 octobre 2021. Pas moins de 1317 certificats ont pu être distribués aux différents lauréats.