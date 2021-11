HACA : des sanctions pour Luxe Radio relatives à des propos tenus par Rachid Achachi

En l’espace de trois jours, le média Luxe Radio, diffusé sur les ondes de l’axe Casablanca et Rabat, a été sanctionné par la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) par deux fois, en raison de propos tenus par l’un de ses chroniqueurs et polémistes, Rachid Achachi. Si les deux sanctions concernent deux thématiques complètement différentes, c’est l’émission “Les Matins Luxe”, la matinale de la radio, qui en pâtit.

Le 8 juin dernier, tandis que les procès des journalistes Omar Radi et Imad Stitou étaient toujours en cours, le chroniqueur Rachid Achachi, réputé pour ses positions nationalistes et conservatrices, a tenu les propos suivants à l’encontre des deux journalistes : “(Parfois) ils peuvent soutenir indirectement des ennemis objectifs du Maroc dans une logique de règlement de comptes avec le système politique, donc tout est permis pour une certaine catégorie de journalistes aujourd’hui. Je pense notamment à Omar Radi, Imad Stitou et d’autres. Quand on voit leurs écrits, leurs tweets, leurs commentaires, ce sont des gens qui sont dans un schéma de haine vindicative et qui sont prêts à pactiser avec le diable, avec l’Algérie, avec n’importe qui pour atteindre les objectifs.”

Dans la même émission, Rachid Achachi a également déclaré, au sujet des deux journalistes : “(Ils) sont très bien formés, mais pas au journalisme (…) on voit qu’il y a une haine fondamentale du système politique marocain qui relève quasiment de l’irrationnel des fois.”

“Atteinte à l’honneur et à la dignité”

Le jour même de la diffusion de l’émission, les propos de Rachid Achachi font polémique, et choquent notamment les défenseurs des deux journalistes. L’absence de Omar Radi et de Imad Stitou pour se défendre de ces propos (le premier étant à ce moment-là en détention préventive depuis 11 mois) interpelle. Une semaine plus tard, le 16 juin, deux plaintes sont déposées auprès de la HACA pour atteinte à la dignité des deux journalistes : elles émanent de Fatiha Charribi et Driss Radi (les parents de Omar Radi) et de Imad Stitou lui-même.

Près de six mois plus tard, après avoir examiné les deux plaintes, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) a donné raison aux plaignants. Le CSCA a estimé que “l’émission Les Matins Luxe, diffusée par Luxe Radio, a contenu une atteinte à la dignité et à l’honneur” de Omar Radi et Imad Stitou, notamment du fait que ces propos ont été tenus “en l’absence de ces derniers et sans qu’il ne leur soit donné la possibilité d’exprimer leur position”.

Le CSCA a également tenu l’animatrice de l’émission responsable, puisqu’en l’absence des concernés, elle aurait manqué aux “exigences de maîtrise d’antenne et de l’obligation de veiller au sérieux, à l’équilibre et à la rigueur dans la prise de parole durant les émissions par les invités et le public”.

La HACA a donc adressé un avertissement à la société Radioveille (qui édite Luxe Radio) pour atteinte à la dignité des personnes ainsi que pour défaut de maîtrise d’antenne. D’autre part, la HACA a également ordonné un droit de réponse, qui a été diffusé le vendredi 5 novembre sur Les Matins Luxe, qui souligne que les propos tenus à l’encontre des journalistes leur attribuent “en leur absence, des convictions et des comportements portant atteinte à leur dignité et à leur honneur” et que “la manière avec laquelle l’animatrice a interagi n’est pas suffisamment explicite et ferme, tel qu’exigé par le devoir d’animation responsable, dans le cadre du principe général de la responsabilité éditoriale de l’opérateur”.

Suspension de l’émission

Deux jours plus tard, le 7 novembre, la HACA s’est autosaisie sur les propos diffusés sur la matinale de Luxe Radio, cette fois-ci en rapport avec l’application du pass vaccinal. Rachid Achachi, qui s’est distingué ces dernières semaines comme une des figures du mouvement anti-pass, aurait comparé l’adoption du pass vaccinal à “l’Allemagne nazie des années 1940”.

Cette fois-ci, la sanction est plus lourde : la HACA a ordonné la suspension de l’émission Les Matins Luxe pendant trois semaines, et ce, à partir du 8 novembre.

De son côté, Luxe Radio a publié sur ses réseaux sociaux un communiqué de presse pour en informer ses auditeurs, précisant que la radio “prend acte de cette décision et condamne ces propos touchant à la dignité des responsables de la gestion de la chose publique sanitaire dans notre pays”.

“Luxe Radio continuera à œuvrer dans le pluralisme d’opinions, le respect de l’éthique de notre métier ainsi que dans l’élévation culturelle, conformément aux valeurs qui font l’essence de notre maison”, ajoute le communiqué.