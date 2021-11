Covid-19 : la persistance de la tendance baissière confirme la fin de la 3e vague

La diminution des infections au Covid-19 a atteint 33 % durant ces deux dernières semaines, avec 1251 cas au cours de la semaine écoulée contre 2145 la précédente, ce qui en fait le bilan hebdomadaire le plus bas depuis plus de cinq mois, a indiqué le chef de la division des maladies transmissibles au ministère, Abdelkrim Meziane Bellefquih, lors de la présentation du bilan bimensuel de la situation épidémiologique au Maroc.

Moins de 25 cas pour 100.000 habitants

Il a souligné la baisse généralisée, pour la 4e semaine d’affilée, des cas positifs dans toutes les régions du royaume, passées toutes au vert avec moins de 25 cas pour 100.000 habitants.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

à lire aussi Covid-19 : fin de la vague Delta

Le taux de reproduction du virus (R0) a également poursuivi son recul pour se maintenir généralement sous la barre de 1 (0,87 pour dimanche dernier) et confirmer la tendance observée pendant les dernières semaines, a fait observer M. Meziane Bellefquih.

La dernière quinzaine a, surtout, connu le taux de positivité le plus bas depuis plusieurs mois, qui est passé de 2,7 % à 1,4 %, au moment où le nombre des cas actifs a connu une baisse de 23 % avec 4156 cas recensés.

Baisse de 30 % des cas graves

Par ailleurs, les cas graves ou critiques de Covid-19 au Maroc ont connu une baisse de 30 % au cours des deux dernières semaines, tandis que le nombre des malades admis aux services de réanimation est passé de 352, il y a deux semaines, à 247 ce lundi.

Cette baisse s’est sensiblement répercutée sur le taux d’occupation des lits réservés aux cas graves, établi à 3,3 % actuellement contre 6,6 % précédemment, a-t-on ajouté de même source, notant que le nombre des malades placés sous intubation a, lui aussi, connu une nouvelle diminution de 12 %.

Par conséquent, le nombre des décès a chuté de 19,6 % avec 56 décès durant la semaine passée, contre 68 il y a deux semaines, soit un taux de létalité national de 1,6 %, a-t-il poursuivi.

Les personnes âgées, obèses ou non vaccinées parmi les cas graves

Dans une analyse des indicateurs épidémiologiques et à la lumière des études réalisées par le ministère, M. Meziane Bellefquih a fait savoir que les principales causes des cas graves et des décès restaient le facteur de l’âge, les maladies chroniques, l’obésité et la grossesse.

La plupart de ces cas sont enregistrés parmi les personnes non vaccinées et chez certaines personnes dont la vaccination a dépassé les six mois, ce qui révèle le bénéfice de l’administration de la 3e dose du vaccin anti-Covid, a-t-il insisté, faisant part de la réception de quantités suffisantes des différents vaccins approuvés par le royaume.

Le responsable n’a pas manqué, en conclusion, de réitérer l’appel des autorités sanitaires adressé à l’ensemble des citoyens afin de poursuivre le strict respect des mesures préventives en vigueur, préserver les précieux acquis accomplis par le royaume dans ce combat et adhérer sans tarder et massivement à la campagne nationale de vaccination.

(avec MAP)