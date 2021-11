Le cannabis, pharmacologie et toxicologie : le kif dans tous ses états

Fruit d’un travail de recherche et de rédaction de trois ans, ce livre vise à fournir une information claire, juste, objective, actuelle et exhaustive sur tous les aspects scientifiques reliés au cannabis et à ses principaux constituants.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Plus de 3000 publications scientifiques ont été lues par l’auteur et 1975 d’entre elles ont été retenues et répertoriées à la fin de chaque chapitre.

Les données ont été vulgarisées afin qu’elles soient à la portée de tous les lecteurs et facilitent leur compréhension des faits et méfaits reliés au cannabis et aux cannabinoïdes.

A l’aune de la légalisation du cannabis dans notre pays, ce livre apporte une lumière en plus pour comprendre.

«Le Cannabis : pharmacologie et toxicologie»

Mohamed Ben Amar 500 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Le cannabis, pharmacologie et toxicologie, de Mohamed Ben Amar, Éditions Centre québécois de lutte aux dépendances (2018). Commandez ce livre au prix de 500 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au0671818460