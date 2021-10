Sahara : le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelle pour une année le mandat de la Minurso

Le Conseil de sécurité « décide de proroger le mandat de la Minurso jusqu’au 31 octobre 2022 », lit-on dans le texte de la résolution présentée par les Etats-Unis.

La plupart des membres du Conseil de sécurité ont voté pour la résolution, seules la Russie et la Tunisie se sont abstenues de voter, rapporte l’agence de presse américaine Associated Press.

L’adoption du projet de texte de la résolution, qui devait avoir lieu mercredi, avait été reportée à ce vendredi suite au blocage de la Russie.

Selon un diplomate consulté par l’AFP, Moscou n’était “pas satisfait avec des paragraphes relatifs au processus politique” et appuyait aussi le refus de l’Algérie de reprendre les tables rondes de négociation sur le dossier du Sahara, organisées avec le Maroc, le Polisario et la Mauritanie à deux reprises, en 2018 et 2019.

(avec agences)