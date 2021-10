Parcs éoliens : après Essaouira, Siemens Gamesa recalé par l'ONEE à Tanger

L’entreprise espagnole Siemens Gamesa, concurrent unique, a vu son offre financière déclarée « non-conforme » par l’ONEE. Celle-ci s’élevait à 32 millions de dirhams par an, un chiffre pourtant inférieur à l’estimation de l’ONEE du coût des travaux, 75,6 millions de dirhams par an. C’est la deuxième fois en trois mois que l’ONEE ne parvient pas à trouver un prestataire pour l’exploitation et la maintenance de ses parcs éoliens. En août dernier, l’Office avait recalé la même entreprise, Siemens Gamesa, lors de l’appel d’offres concernant le parc d’Amogdoul, dans la région d’Essaouira. À l’époque, l’ONEE avait considéré que l’offre technique de l’entreprise espagnol était « non-conforme ».

