Infinix Free Fire Special Edition HOT 11S, un champion du jeu est maintenant disponible au Maroc

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

« Nous avons conçu le HOT 11S en gardant à l’esprit l’expérience utilisateur en dotant le téléphone d’un chipset G88 de premier ordre pour des performances de jeu de niveau supérieur, combiné à un écran lisse et soyeux qui prend en charge le rafraîchissement FHD + et 90 Hz. Associé à la technologie Super Charge et à un excellent appareil photo, le HOT 11S contient toute la puissance nécessaire pour satisfaire les besoins des clients» – Eric Zheng, chef de produit, Infinix.

Performances puissantes, visuels nets et une autonomie de batterie plus longue

Comprenant le puissant processeur Helio G88 Dual-Chip, 4G de RAM et 128G de stockage, le HOT 11S, associé à un écran FHD de résolution 1080 * 2460 90Hz 6.78 « , offre aux utilisateurs une plateforme idéale pour consommer des médias en ligne, jouer à des jeux bourrés d’action et regarder des films. Grâce à l’énorme batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 18 W via type C et Dar-link pour l’optimisation du jeu, le HOT 11S offre un sérieux coup de poing pour répondre à la demande toujours croissante des jeunes d’aujourd’hui.

Photographie fantastique sur smartphone

Le HOT 11S est entièrement équipé d’un appareil photo à triple objectif 50MP avec une ouverture F1.6 super large, lui permettant de prendre des photos fantastiques dans la plupart des conditions d’éclairage. L’appareil photo grand angle de 8 mégapixels orienté vers l’avant prend des selfies parfaits de jour comme de nuit en conjonction avec la lumière Dual-Star qui améliore la clarté et la luminosité du visage dans l’obscurité. Le HOT 11S couvre toutes les bases pour une expérience de photographie fluide, simple et satisfaisante.

Conception époustouflante

Le HOT 11S a été créé autour de tons de couleurs tendance inspirés des vagues. Cela est clairement évident à travers la palette de couleurs et les motifs sous forme de vagues derrière le boitier, donnant ainsi à l’appareil une énergie et un style parfaitement adaptés aux jeunes générations. Le HOT 11S est disponible en quatre couleurs différentes, élégantes et modernes, notamment : noir polaire, violet 7°, vague verte et vague argentée.

Disponibilité

L’Infinix HOT 11S est disponible à partir d’aujourd’hui dans le marché marocain chez tous les revendeurs agréés au prix de 1799 Dhs avec des écouteurs Irocker XE15 pour tout achat avant le mois de Décembre.