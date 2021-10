PLF 2022 : pourquoi l’équité fiscale n'est pas pour cette année

Premier exercice du nouveau gouvernement, le Projet de Loi de Finances 2022, examiné en Conseil de gouvernement le 18 octobre, intervient dans un contexte de reprise économique qui permet d’envisager un rétablissement progressif des finances publiques et une redynamisation de l’économie nationale. Tablant sur un taux de croissance du PIB à 3,2% et un déficit budgétaire de 5,9%, le nouveau projet de loi devrait asseoir les recommandations du Nouveau modèle de développement et permettre la mise en œuvre d’un programme gouvernemental qui veut “institutionnaliser la justice sociale”. Mais qu’en est-il de la justice fiscale ? Depuis la publication du PLF 2022 pour l’année à venir, nombreux sont ceux qui, à la découverte des mesures fiscales proposées, n’ont pas trouvé leur compte. Alors que le projet devait traduire les dispositifs de la loi-cadre portant réforme fiscale, les fiscalistes regrettent encore une fois…

