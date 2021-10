“Moi, étoile filante” : l’art de s’exposer par Khaled Al Khamissi

Il eut une vie d’étoile filante. Tel était du reste le sens de son prénom. “Une nuit d’été, Khistiana lui apparaît en rêve. Sur une feuille, Chihab al-Chamandar se met alors à tracer des fragments de sa vie, il les assemble avec le fil de la douleur. Son dernier tableau terminé, il rend l’âme.” Le personnage dont Khaled Al Khamissi fait son héros est un peintre. Le livre est dédié à sa mémoire. Mais Chihab al-Chamandar est un héros de papier. Khaled Al Khamissi le présente comme l’auteur de son autobiographie, écrite « d’une traite, sans chapitres ni paragraphes », et se présente lui-même comme l’éditeur de ce texte. “Pour en faciliter la lecture, j’ai découpé le texte et j’ai donné à chaque chapitre le nom d’un tableau en me fondant sur la liste complète de ses œuvres, publiée l’année dernière.” Il insiste sur le respect scrupuleux de cette “confession ultime” mais…

