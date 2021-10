Docu : “Notre planète a ses limites” et notre survie en dépend

Alors que le discours ambiant est à la relance économique mondiale et à encore plus de productivité, un groupe de scientifiques alerte sur un enjeu majeur : la survie de notre espèce sur cette planète. Et le constat est alarmant. De manière didactique, les spécialistes interviewés dans le cadre du documentaire Notre Planète a ses limites : l’alerte de la science, réalisé par Jon Clay et diffusé sur Netflix, pointent les neuf limites de la terre. Et quatre de ces limites sont déjà dépassées, nous met en garde l’écrivain et naturaliste britannique David Attenborough, qui est également le narrateur de ce documentaire.

Réchauffement climatique

La première limite dépassée concerne le changement climatique. Selon le scientifique suédois Johan Rockström, il faut impérativement réduire le taux d’émission du…