Le Maroc suspend ses vols vers l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni

Les autorités marocaines ont décidé de suspendre les vols à destination de l’Allemagne, des Pays-Bas ainsi que du Royaume-Uni, à partir de ce mercredi 20 octobre à 23 h 59. Une annonce relayée sur le compte Twitter de la directrice générale d’Air Arabia, Laila Mechbal, qui précise que cette suspension est prévue “jusqu’à nouvel ordre”.

Suite décision des Autorités, à compter du mercredi 20 octobre à 23h59, les vols à direction de l Allemagne, Pays bas et Royaume uni seront suspendus jusqu’à nouvel ordre. Flights to Uk, Netherlands and Germany suspended from October 23rd at 23h59.

— Laila Mechbal (@LailaMechbal) October 19, 2021