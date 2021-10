[Pause_R] À la recherche des classes moyennes du Maroc

Dans le premier épisode du podcast Pause_R, Murtada Calamy part à la recherche des classes moyennes en présence de deux chercheurs éclairés : Kamal Mesbahi, professeur d’économie et de sciences de gestion à l’université de Fès, et Michel Peraldi, directeur de recherche à l’Iris (CNRS/EHESS).

Pause_R, nouveau podcast de TelQuel, l’Agence universitaire de la francophonie et HEM est une pause intellectuelle bienvenue, à contrepied d’un monde hyperconnecté.

Dans ce premier épisode, Murtada Calamy tente de savoir ce que sont les classes moyennes, et ce qu’a été leur histoire au Maroc et ailleurs. Les perspectives des disciplines des deux invités, l’économie et la sociologie, divergent parfois. Mais cette différence de points de vue peut faire apparaître des nuances, toujours importantes en sciences humaines.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

L’histoire de chaque société a ses spécificités. Au Maroc, les périodes coloniale puis post-coloniale comptent. D’autant que ces périodes recouvrent le siècle qui a tenu la constitution de ces classes moyennes comme le but et le moyen de la modernisation des pays. Comment définir les classes moyennes au Maroc ? Comment se sont-elles constituées ? Réponses dans Pause_R, votre nouveau podcast pour prendre le temps des savoirs.