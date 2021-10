David Govrin devient officiellement ambassadeur d’Israël au Maroc

J’ai l’honneur de partager avec mes followers et amis du monde entier la nouvelle de ma nomination en tant qu’ambassadeur officiel de l’Etat d’Israël au Maroc. A cette occasion, je remercie tous nos partenaires au Maroc et à l’étranger pour leurs efforts en vue d’instaurer la paix et la sécurité. Nous poursuivrons notre travail pour développer des relations communes au profit des deux pays frères”, a écrit David Govrin dimanche 10 octobre au soir sur son compte Twitter.

اتشرف ان اشارك متابعي واصدقائي من جميع انحاء العالم خبر تعييني كسفير رسمي لدولة اسرائيل بالمغرب. اشكر بهذه المناسبة كل شركائنا بالمغرب وخارجه على مجهوداتهم لارساء السلم والسلام. سوف نتابع عملنا للسير نحو تطوير العلاقات المشتركة لصالح البلدين الشقيقين. — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) October 10, 2021

L’ancien diplomate en Égypte, fin spécialiste du monde arabe, était chargé d’affaires temporaire de la mission diplomatique israélienne à Rabat depuis janvier 2020.

Aujourd’hui, il est fraîchement nommé, par le ministère des Affaires étrangères israélien, ambassadeur d’Israël au Maroc. Cette nomination fait suite à la reprise des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv survenues en décembre 2020, qui avaient été rompues par Rabat pendant vingt ans, après les répressions de l’État hébreu lors de la deuxième intifada palestinienne.

David Govrin confiait à TelQuel en mars 2021 ne pas douter que le bureau de liaison serait transformé en ambassade “en temps voulu”. “Comme vous savez, l’accord entre le Maroc et Israël contient un paragraphe qui stipule que l’objectif final est des relations diplomatiques entières entre les deux pays. Pour cette raison, je suis optimiste et sûr que les bureaux de liaison seront transformés en ambassades dans les plus brefs délais”, indiquait-il.

Avant sa nomination au poste d’ambassadeur au Caire en 2016, David Govrin a occupé plusieurs postes au sein du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, notamment celui de directeur du département Jordanie et celui de directeur du département de planification politique.

Il a également occupé le poste de premier secrétaire à l’ambassade d’Israël au Caire et de conseiller politique au sein de la délégation permanente israélienne auprès des Nations Unies.