David Govrin, chef du bureau de liaison d'Israël au Maroc : “La coopération entre Israël et le Maroc a besoin de temps”

TelQuel : Avant votre arrivée au Maroc, aviez-vous des craintes concernant la réaction des Marocains à la présence d’un diplomate israélien ?

Non, il n’y avait aucune crainte. Comme vous savez, la culture hébraïque est une partie importante de la culture et de l’histoire marocaines. Les relations humaines et sociales entre le peuple israélien et le peuple marocain sont une vérité connue.

Depuis votre arrivée au Maroc, avez-vous rencontré des officiels marocains ? Quels ont été les sujets abordés ?

Aussi, des milliers de touristes israéliens, qu’ils soient d’origine marocaine ou non, visitent chaque année le Maroc. Des touristes marocains visitent également Israël. Il y a toujours eu des relations amicales entre les deux peuples, pourquoi aurais-je des craintes ?

J’ai rencontré le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, le ministre de l’Éducation nationale Saaid Amzazi, mais aussi…