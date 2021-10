Mohamed Abdeljalil, de Marsa Maroc au ministère du Transport et de la Logistique

Dans le gouvernement Aziz Akhannouch dévoilé le 7 octobre, le stratégique département du Transport et de la logistique revient à Mohamed Abdeljalil, président du directoire de Marsa Maroc.

Diplômé de l’École nationale des ponts et chaussées (Paris), Mohamed Abdeljalil débute sa carrière au sein du cabinet Arthur Andersen à Paris. En 1993, il revient au Maroc pour occuper diverses fonctions dans Bymaro, filiale immobilière du groupe Bouygues.

En 2003, le ministre des Transports et de l’Équipement Karim Ghellab le recrute pour prendre la tête de la direction des programmes et des études.

Nommé à la tête de l’Office d’exploitation des ports (ODEP) en 2005, Mohamed Abdeljalil pilotera la réforme de l’institution publique qui deviendra, un an plus tard, la société Marsa Maroc. En 2016, l’État cédait 40 % du capital de l’entreprise en Bourse pour 1,9 milliard de dirhams. Et en juillet dernier, l’État a transfèré 35 % du capital social au groupe Tanger Med pour 5,48 milliards de dirhams.

Cette dernière opération s’inscrit dans le cadre de la réorganisation des participations de l’État, en regroupant tous les acteurs de la logistique (maritimes, ferroviaires, terrestres, aériens) dans un même pôle. Et c’est ce projet titanesque que Mohamed Abdeljalil doit désormais concrétiser.

Parmi les premiers dossiers de cette réorganisation, la réforme du ferroviaire qui, comme l’a annoncé TelQuel, est dans sa dernière ligne droite. Mohamed Abdeljalil doit aussi remettre sur les rails la stratégie logistique nationale. Lancée en 2010, son taux de réalisation n’était que de 14 % en 2020.