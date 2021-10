Documentaire : “Schumacher”, le champion et l’homme

Sept fois champion du monde de Formule 1. Tous les spécialistes s’accordent à dire qu’il est l’un des plus grands pilotes de ce sport à haut risque. Avec ses virages à 240 km/h ou encore ses pointes de vitesse sous la pluie, il a accompli des prouesses qui forcent le respect, pulvérisant tous les records. Pourtant, rien n’était joué d’avance. Avec ce documentaire coproduit par Netflix, on revient sur les forces et, surtout, les difficultés qui ont fait de Michael Schumacher un champion. Lui qui, faute de moyens, n’était pas destiné à courir dans la Formule 1. Car Schumacher vient d’une famille allemande très modeste, qui arrivait à peine à joindre les deux bouts. Mais dès son plus jeune âge, il s’initie au kart grâce aux qualités de bricoleur de son père. Il remporte des prix avec une voiture moins préparée que celles de ses concurrents. Pareil lorsqu’il intègre la Formule 3 : Schumacher ne dispose pas des…

