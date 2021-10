Ahmed Haou : “Le témoignage d’un ancien condamné à mort reste le plus convaincant”

D ’où vous est venu le besoin de publier ce livre-témoignage ?

Il s’agit d’une expérience amère et difficile que j’ai vécue pendant dix ans dans le couloir de la mort, après ma condamnation à la peine capitale. Faire ce livre était une nécessité personnelle. Je considère que cette expérience doit être racontée, d’abord pour moi-même mais aussi pour mes enfants. Je voulais extérioriser cette souffrance intérieure et la partager avec le monde. C’est un récit personnel, qui raconte mon vécu en toute spontanéité et sans langue de bois. Par ailleurs, ce livre couvre également une partie de l’histoire de notre pays, destinée à la génération actuelle et celles à venir. J’explique ma position en faveur de l’abolition de la peine de mort, aussi bien dans le registre militant que dans le registre religieux. Souvent, pour défendre l’abolition, on parle de…