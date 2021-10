Fatima Ezzahra El Mansouri, une dame de fer à l’Habitat et la Politique de la ville

Il y a quelques semaines, Mehdi Bensaid — nommé ce jeudi 7 octobre ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication —, prédisait à Fatima Ezzahra El Mansouri un avenir radieux dans nos colonnes : “Je suis sûr qu’elle terminera secrétaire générale du PAM. C’est un destin.”

“La conscience du PAM”

En attendant, elle est aujourd’hui la ministre de l’Habitat et de la Politique de la ville, sous le gouvernement Akhannouch, succédant à Nouzha Bouchareb. Près de deux semaines après les élections du 8 septembre, Fatima Ezzahra El Mansouri était élue présidente du Conseil de la ville de Marrakech pour la deuxième fois, après un premier mandat de 2009 à 2015.

Avocate de formation, elle est considérée aujourd’hui comme la numéro 2 du parti du Tracteur. Son histoire au sein de celui-ci remonte d’ailleurs à sa création, en 2009. Très vite, elle se forge une réputation de “conscience du PAM”.

Intransigeante et reconnue pour son honnêteté et sa franchise, elle bénéficie d’une base électorale solide qui lui a permis d’assurer, entre 2011 et 2021, deux mandats parlementaires, faisant d’elle l’une des rares femmes présentes au Parlement à ne pas avoir été élue sur la liste nationale.