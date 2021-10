Anas Taleb et Ali Kettani, les inséparables du coworking

A mis pour la vie

“Un jour, on s’est dit : ‘Pourquoi ne pas créer notre propre espace ?’, c’est comme ça qu’on a eu l’idée du Mow”

Au Quartier Palmier, au cœur de Casablanca, a ouvert, le 23 septembre 2021, le Mow. Constitué de bureaux et de salles privatives, cet espace de coworking a été conçu pour accueillir de jeunes créatifs et entrepreneurs. Derrière le projet, deux trentenaires que le destin semble réunir, encore et encore. “Nous avons grandi ensemble dans le même quartier. Nous avons aussi étudié l’architecture intérieure dans la même école, Art’Com. Ensuite, chacun a fait sa petite expérience de son côté. Puis nous avons eu en même temps l’envie de nous lancer dans l’entrepreneuriat”.Anas Taleb et Ali Kettani ont fondé en…