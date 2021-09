“Les filles qui sortent” de Mériam Cheikh

Au Maroc, l’expression “filles qui sortent” désigne celles qui fréquentent les night-clubs et les bars la nuit pour gagner leur vie.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Au-delà du fait prostitutionnel, le “sortir” renvoie aussi plus largement aux distances qu’une partie de la jeunesse féminine des classes populaires prend avec les normes, la moralité et la respectabilité.

Mériam Cheikh est anthropologue spécialisée dans l’étude de la dissidence morale des jeunes des classes populaires au Maroc. Elle enseigne l’anthropologie du Maghreb et du Moyen-Orient à l’INALCO et est rattachée au Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA).

«Les filles qui sortent : jeunesse, sexualité et prostitution au Maroc»

9789920769983 130 DH Acheter Livraison à domicile partout au Maroc

Les filles qui sortent : jeunesse, sexualité et prostitution au Maroc de Mériam Cheikh, éditions La Croisée des chemins (2021).

Commandez ce livre au prix de 130 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60