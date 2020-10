Mériam Cheikh  explore “la frontière poreuse entre les ‘bonnes’ et les ‘mauvaises’ filles”

Passionnant, le nouvel essai de l’anthropologue et chercheuse Mériam Cheikh interroge la question des “filles qui sortent” au Maroc, expression qui désigne celles qui se prostituent. L’intérêt du livre est de montrer qu’au Maroc les pratiques prostitutionnelles ne se situent pas à la marge, comme un corps que l’on voudrait extirper de la communauté. Non, elles se situent dans la société, à l’intersection de la sexualité, de la génération et de la classe, dans un contexte d’essor d’économie du divertissement et des inégalités. Dès lors, ces femmes de la rue, bent zanqa, par opposition à la sacro-sainte bent dar, deviennent enfin des êtres de chair et de sang, prennent un nouveau relief, plus nuancé, plus en accord avec leur vie contrastée. Le regard sur la prostitution s’en trouve presque renversé : la pratique devient une façon de s’affirmer, dire non, de remettre…