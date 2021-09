Les 4 expos à ne pas manquer cette rentrée 2021

Casablanca

“Welcome to look at me” par Marion Boehm, à la Loft Art Gallery

En entrant dans la galerie Loft, on peut vite être trompé par une impression de tableaux identiques. De très larges portraits de jeunes filles, colorés, rehaussés d’ornements que l’on détaille en s’en approchant. On peut observer ainsi que la différence se fait dans des multitudes de détails et de techniques variées. On trouve du tissu mêlé à de l’acrylique, des coupures de journaux imprimés en fond, des visages qui racontent tous une histoire différente. Malgré les quantités de couleurs, de tissus ou de pièces de monnaie anciennes qui habillent les sujets, le regard sur chaque portrait prédomine avec une force douce. Installée en Afrique du Sud depuis bientôt douze ans, l’artiste allemande Marion Boehm, ancienne architecte d’intérieur, s’est très vite intéressée aux relations culturelles entre l’Afrique et l’Occident….