La Bibliothèque nationale ouvre à nouveau ses inscriptions

Ses services ne reprendront que le 4 octobre prochain. Mais d'ores et déjà, la Bibliothèque nationale ouvre son service d'inscription à partir de ce vendredi 24 septembre. De quoi ravir étudiants et chercheurs qui n'avaient pas eu pleinement accès à la bibliothèque pendant des mois à cause de la crise sanitaire.

Par La Rédaction