Fermée depuis sept mois, la Bibliothèque nationale devrait bientôt rouvrir ses portes (sous conditions)

Cela fait sept mois qu’aucun adhérent n’a franchi les immenses colonnades de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM). En raison des restrictions sanitaires, l’organisme s’est vu contraint de fermer ses portes après avoir pourtant consenti, dans la foulée de l’allègement de ces mesures, à recevoir sur réservation des chercheurs l’été dernier. Depuis, plus aucun inscrit ne peut accéder au bâtiment. La situation a provoqué l’exaspération chez les étudiants et les chercheurs pour lesquels le non-accès à certains ouvrages a plombé l’évolution des travaux de recherche. À l’initiative d’Assiya El Omrani et Mohamed El Azzaoui, respectivement en deuxième année de master et en dernière année de licence de droit, une pétition a été lancée le dimanche 4 avril pour pousser dans le sens d’une réouverture de l’institution.

Un service…