Maroc-Espagne : Nasser Bourita s'entretiendra mercredi avec le nouveau ministre des Affaires étrangères espagnol

L’entretien entre les chefs de la diplomatie espagnol et marocain sera réalisé à la demande du premier, ont indiqué des sources diplomatiques à l’agence de presse espagnole EFE lundi 20 septembre.

L’entretien se déroulera dans le cadre de l’agenda diplomatique du ministre espagnol José Manuel Albares, présent à New York pour assister à la 76e Assemblée générale des Nations Unies, et se fera à distance car le ministre Bourita n’est pas présent à New York, précise EFE.

Des sources ont déclaré qu’il n’y avait toujours pas de date pour la visite d’Albares au Maroc – malgré le fait que Rabat soit traditionnellement la première destination des ministres espagnols des Affaires étrangères – et ont minimisé ce détail, insistant sur le fait que la diplomatie exige « de longs délais et de la discrétion », rapporte l’agence de presse.

En ce sens, les sources diplomatiques ont mis en exergue le discours du roi Mohammed VI tenu le 20 août, dans lequel il exprimait sa volonté d’ouvrir une étape « sans précédent » dans les relations entre le Maroc et l’Espagne.

Les deux pays voisins ont connu une grave crise diplomatique en mai dernier, lorsque le Maroc a laissé plus de 10 000 migrants passer dans l’enclave de Sebta, en réponse à l’admission secrète dans un hôpital espagnol du leader du Front Polisario, Brahim Gali. Rabat avait ensuite rappelé son ambassadrice à Madrid, Karima Benyaich.

Selon l’agence EFE, le ministre José Manuel Albares rencontrera également à New York son homologue algérien, Ramtane Lamamra.