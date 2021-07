Espagne : qui est José Manuel Albares, le nouveau ministre des Affaires étrangères ?

Tout vient à point à qui sait attendre. Déjà pressenti au ministère des Affaires étrangères en janvier 2020 à la suite du départ de Josep Borrell pour la diplomatie européenne, José Manuel Albares hérite finalement de ce portefeuille. C’est une nomination sans surprise pour ce proche de Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol. “Albares est un socialiste et ami de Pedro Sánchez. Il n’a été ambassadeur en France que 18 mois. Un record !”, indique Ignacio Cembrero, journaliste espagnol spécialiste des relations maroco-espagnoles, interrogé par TelQuel.

“Arancha González Laya est devenue la bête noire des autorités marocaines” Ignacio Cembrero

Il remplace Arancha González Laya, qui lui avait été préférée un an et demi plus tôt. Lui était alors devenu ambassadeur d’Espagne en France. En pleine crise diplomatique et migratoire avec le Maroc, sa nomination au portefeuille des Affaires étrangères était très attendue à Rabat qui n’a plus de…