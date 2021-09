Le pont Hassan II entre Rabat et Salé va faire peau neuve

Emprunté chaque jour par des milliers d’automobilistes et d’usagers du tramway, le pont Hassan II, qui enjambe le fleuve Bouregreg entre Rabat et Salé, inauguré par le roi il y a dix ans, va bientôt faire peau neuve.

Le 17 septembre, l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg (AAVB) a publié un appel d’offres pour la réalisation des travaux d’entretien du pont qui relie la capitale et sa ville jumelle.

Le coût de travaux est estimé à 13,4 millions de dirhams et l’ouverture des plis est annoncée pour le 12 octobre. Une visite des lieux est prévue le 28 septembre.

Selon le cahier des charges, il s’agit notamment de fournir et mettre en œuvre les joints de chaussée et l’habillage en panneaux, dont certains de type “moucharabieh”, et d’entretenir, fournir et poser des grilles de garde-corps. Le délai d’exécution des travaux est fixé à huit mois à compter du lendemain de la notification de l’ordre de service de commencement des travaux.

Dans un second appel d’offres publié ce mardi 21 septembre, l’AAVB prévoit également le lancement de travaux de remise en état des différents pontons du fleuve Bouregreg et de l’aménagement des allées qui y mènent. Le coût de ce projet est évalué à 2,3 millions de dirhams.