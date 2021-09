Richard Michel : “Il faut que la France et le Maroc s’appliquent à construire une confiance partagée”

Richard Michel est journaliste depuis 1982. Il a fait toute sa carrière professionnelle dans l’audiovisuel en France. Grand reporter, spécialiste du monde arabe, c’est un observateur averti du Moyen-Orient, du Maghreb et du Sahel. Grand connaisseur aussi des Balkans, il a traité de la guerre en ex-Yougoslavie. Spécialiste de la politique intérieure française, il a été rédacteur en chef et producteur à TF1. Il a travaillé avec l’équipe qui a conçu I-Télé, chaîne d’information continue du groupe Canal+, devenue depuis CNews. En 2003, l’Assemblée nationale le nomme PDG de LCP (La chaîne parlementaire), poste qu’il occupera pendant deux mandats. Richard Michel est aujourd’hui membre du Comité d’éthique du groupe Canal+. Il enseigne également dans diverses écoles de formation de journalistes et de cadres de l’audiovisuel, notamment à la MAP. Spécialiste en géopolitique, il est particulièrement attentif à…

