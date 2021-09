Vaccination : bientôt le bout du tunnel?

Après dix-huit mois de pandémie, le Maroc sous Covid-19 se trouve, peut-être, à la croisée des chemins. Pour la cinquième semaine consécutive, le nombre de cas positifs au coronavirus poursuit sa tendance baissière après un été de tous les dangers, qui a vu le pays ouvrir ses portes au retour de touristes et Marocains résidant à l’étranger (MRE). En parallèle, le royaume poursuit sa marche en avant et vaccine en masse.

“Cela nous permet d’entamer la réflexion pour une nouvelle étape d’allègement des restrictions d’ici un certain nombre de semaines. Différents scénarios sont en cours d’examen”

Le retard au démarrage de la campagne, initialement prévu avant le début d’année 2021, a été rattrapé et n’est plus qu’un lointain souvenir. Et le rythme de croisière semble tout trouvé. Désormais, la barre des 20,5 millions de primo-vaccinés a été franchie, et ce n’est qu’une question de semaines pour que ce même nombre en double-vaccinés…