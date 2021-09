Série : ‘Into the night’, manipuler pour survivre

C’est toujours aussi dense et étouffant. Le suspense est encore à son comble et les personnages toujours aussi complexes, tiraillés entre leur instinct de survie et leur désir d’aider leur prochain. Adapté du roman polonais The Old Axolotl de Jacek Dukaj, ce thriller de science-fiction ne cesse d’offrir, pour cette deuxième saison, de nouveaux rebondissements et des enjeux dramatiques plus saisissants. L’intrigue de la première saison s’articule autour d’un vol au départ de Bruxelles et à destination de Moscou. Un vol comme les autres, jusqu’à ce qu’un militaire de l’OTAN donne l’ordre au pilote de se diriger vers l’ouest pour fuir le soleil, sous prétexte que ses rayons sont devenus mortels. Un rythme soutenu et des frissons ont ponctué les six épisodes de cette saison. Le même rythme et une tension encore plus forte nous sont offerts lors de la deuxième saison. Le décor choisi est cette fois-ci un…

