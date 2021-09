Fatima Daas, Nesrine Slaoui, Rachid Santaki... Ces plumes maghrébines issues de l’immigration

Pour la première fois, c’est comme si on racontait mon enfance, mes années lycée, ma vie”, confie Inès après avoir refermé les dernières pages du roman de Kaoutar Harchi, Comme nous existons, paru le 18 août dernier aux éditions Actes Sud.

Un récit intime, un brin pudique, dans lequel l’écrivaine et sociologue française d’origine marocaine retrace son enfance, ses années collège puis lycée, et analyse en filigrane sa propre construction, à travers le prisme d’une enfant issue de l’immigration postcoloniale. “Je me suis reconnue dans ce rapport à la banlieue, cet endroit qui, quelque part, fascine mais dont mes parents ont constamment cherché à…