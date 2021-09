Prix des tests PCR : récit de 15 mois de tergiversations

Profitant d’un vide juridique qui a duré un an et demi, les laboratoires ont pratiqué des tarifs exorbitants et au-delà de tout contrôle sur les tests PCR. Alors que le ministère de la Santé s’est montré incapable de trancher, il aura fallu l’intervention du ministère des Finances pour enfin plafonner les prix.

Par Soufiane Chahid