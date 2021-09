Tests Covid-19 : entrée en vigueur des nouveaux tarifs le 10 septembre

Comme annoncé par TelQuel, les prix de vente publics des tests de dépistage du virus SARS-CoV-2 sont désormais réglementés. Une annonce faite ce lundi 6 septembre par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration.

Les prix des tests plafonnés ont été proposés par la Commission interministérielle des prix, en concertation avec les professionnels du secteur, précise la même source, notant que les prix plafonnés prennent effet à compter du 10 septembre 2021.

Test PCR classique à 400 dirhams

Ainsi, le prix du test RT-PCR est fixé à 400 dirhams, le test PCR et ses variantes isothermiques (test rapide) à 600 dirhams, le test antigénique rapide sous prélèvement oropharyngé et nasopharyngé à 190 dirhams, le test sérologique automatisé quantitatif (IgM) à 170 dirhams, le test sérologique automatisé quantitatif (IgG) à 170 dirhams et le test sérologique rapide qualitatif à 120 dirhams.

Le communiqué fait savoir que l’arrêté relatif au plafonnement des prix de ces tests est signé par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, et sera publié au bulletin officiel.

(avec MAP)