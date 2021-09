Exclusif : Le test PCR passe de 700 à 400 dirhams dans les laboratoires privés

C’est une annonce sismique qui devrait faire beaucoup de bien aux bourses des Marocains. Selon nos informations, un arrêté du ministère de l’Economie et des Finances, émanant du département des affaires générales, fixera le tarif national de référence des tests PCR diagnostiquant le SARS-CoV-2, à 400 dirhams au lieu des 700 dirhams actuellement en vigueur dans les laboratoires privés. La décision de baisser le prix d’un test déjà effectué plus de 7 millions de fois depuis le début de la pandémie en mars 2020, a été prise lors d’une réunion qui s’est tenue ce vendredi 3 septembre à la demande de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS). Y étaient présents donc des représentants de la CNOPS, du ministère des Finances, du département des affaires générales au sein du même ministère, du secrétariat général du gouvernement, du ministère de la Santé, de l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM), du Conseil de la concurrence, des laborantins biologistes et de l’administration des Douanes. Autre décision émanant de…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail